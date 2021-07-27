Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 27.07.2021, 17:07
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Öztürk Mahallesi'nde ikamet eden Ejder Hançer (43), evdeki et makinesini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Hançer, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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