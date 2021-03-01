Kahramanmaraş'ta kısıtlamalar esnetildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında 'İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.' ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre normalleşmeye en yakın iller şu şekilde;

Düşük riskli (mavi) gösterilen iller; Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Hakkari, Muş, Ağrı, Diyarbakır, Iğdır, Bingöl, Van, Şırnak, Bitlis, Ağrı

Sarı ve mavi renkli illerde hafta sonu yasağı kalktı. Turuncu ve kırmızı renkli illerde sadece Pazar günü yasak uygulanacak.

Çok yüksek riskli (kırmızı) gösterilen iller; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Sinop, Samsun, Amasya, Aksaray, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Osmaniye, Adıyaman.

Orta riskli (sarı) gösterilen iller; Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli (turuncu) gösterilen iller; İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Kütahya, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak

KAHRAMANMARAŞ'TA SON DURUM

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Kahramanmaraş orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Hafta içi ve Hafta Sonu akşam 21.00 sabah 05.00 yasağı devam ediyor.

Hafta Sonu yasağı tamamen kalktı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlar ile ilgili kısıtlama kaldırıldı.

Eğitim ve öğretim tüm kademelerde başlayacak.

Nikah ve merasim şeklindeki düğünler 100 kişiyi geçmeyecek, 1 saati aşmayacak.

Restoran, lokanta, kafe vs. faaliyetleri 07.00-19.00 saatlerinde %50 kapasite ile açılacak.

Genel Kurul katılımları 300 kişiyi geçemeyecek.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler sabah 09.00 akşam 19.00 arası faaliyet gösterecek.