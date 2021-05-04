Kahramanmaraş yolunda seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı
Gaziantep'te seyir halindeki bir tırın dorsesi açılarak kavşaktaki yol tabelasına çarptı. Tabelada asılı kalan dorse, oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. Olay yerine gelen ekipler vinç yardımıyla dorseyi tabeladan çıkardı.
TÜRKİYE 04.05.2021, 22:14 05.05.2021, 12:26
İpek Yolu'ndan Başpınar istikametine giden Mustafa S. idaresindeki tırın seyir halindeyken dorsesi açıldı. Erikçe Ormanı Kavşağı'nda yol tabelasına çarpan dorse tırdan koparak burada takılı kaldı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Dorse, vinç yardımıyla tabeladan çıkarılırken kara yolu ulaşıma yeniden açıldı.
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