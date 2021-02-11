Kahramanmaraşlı 10 yaşındaki kayıp çocuk ölü bulundu

Ali Kazım Ülker’den uzun süre haber alamayan anne ve ağabey mahalledeki çocukların yönlendirilmesiyle evlerinin yanındaki dağlık alanda kendi imkanlarıyla arama yaptı.

Sonuç alamayan aile polise haber verdi. İtfaiye ve afat ekipleri tarafından karadan ve havadan arama başlatıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda dağın kayalık tarafından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Oğlunun dağdan cansız bedeninin indirildiğini gören anne ve ağabeyleri sinir krizi geçirdi.

Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Ali Kazım Ülker’in bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktığı, arkadaşlarının dağdan inmesine rağmen geri dönmek istemediği öne sürüldü.