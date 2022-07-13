Kahramanmaraşlıların bayram tatilinde uğrak noktası Mersin oldu.
Mersin'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'ndeki tesislerin Kurban Bayramı tatilinde tam kapasite doluluğa ulaşması işletmecilerin yüzünü güldürdü.
TÜRKİYE 13.07.2022, 11:51
Plajın yerli ve yabancı turistlerle büyük ölçüde dolması üzerine kumsala şezlong ve plaj şemsiyesi takviyesi de yapıldı.
Tatil merkezindeki bir otelin işletmecisi Cemile Kale Seçkin, tatilcilerin yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Yerli turistlerin yakınlık dolayısıyla Mersin'i tercih ettiğini aktaran Seçkin, "Özellikle Ankara, Kayseri, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Şanlıurfa'dan gelen misafirlerimiz sayesinde doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Tüm turizmciler adeta çifte bayram yaşadı. Hem tatile gelenler hem de biz işletmeciler bayram tatilinden memnun kaldık." dedi.
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