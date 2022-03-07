Kahramanmaraş’ta bağ evinde hırsızlık
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltında aldı.
TÜRKİYE 07.03.2022, 20:41 07.03.2022, 20:44
İlçeye bağlı Hopurlu Mahallesi Helder mevkiinde bağ evinde eşyaları çalınan M.S.(41) jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapmış olduğu araştırma kapsamında şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli M.A’yı takibe alan jandarma ekipleri, çalınan eşyalarla birlikte araç içerisinde yakalandı.
Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.
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