Kahramanmaraş’ta bağ evinde hırsızlık

İlçeye bağlı Hopurlu Mahallesi Helder mevkiinde bağ evinde eşyaları çalınan M.S.(41) jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapmış olduğu araştırma kapsamında şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli M.A’yı takibe alan jandarma ekipleri, çalınan eşyalarla birlikte araç içerisinde yakalandı.

Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.