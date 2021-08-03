Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Rol ve Farkındalıklar Semineri” Düzenlendi

Mili Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülmekte olan Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen seminere, Adana merkez ve ilçelerinden örgün eğitim veren okulların müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri yöneticileri katıldı

Seminer hakkında bilgiler veren eğitim kilit uzmanı mudite reigase temel amacın özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim kalitesinin arttırılması olduğunu söyledi