Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Rol ve Farkındalıklar Semineri” Düzenlendi

Örgün eğitim veren okullardaki yöneticiler ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen olan Farkındalık Arttırma Kampanyası kapsamında yapılan “Bütünleştirici Eğitimde Rol ve Farkındalıklar” semineri Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

TÜRKİYE 03.08.2021, 18:00 03.08.2021, 18:07
Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Rol ve Farkındalıklar Semineri” Düzenlendi

Mili Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülmekte olan Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen seminere, Adana merkez ve ilçelerinden örgün eğitim veren okulların müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri yöneticileri katıldı

Seminer hakkında bilgiler veren eğitim kilit uzmanı mudite reigase temel amacın özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim kalitesinin arttırılması olduğunu söyledi

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