Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

Çorum'da sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in(25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

Sürüklenerek yola savruldular

Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri olay yerinde, diğeri hastanede can verdi

Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.