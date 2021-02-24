Kaldırıma çıkan araç ile duvar arasında sıkıştı
Kaldırımda oturan engelli kişi, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışarak yaralandı.
TÜRKİYE 24.02.2021, 21:37
Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ani dönüş yapan minibüse çarpmamak için direksiyon kırdı.
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda oturan engelli bir kişi ile bakkaldan çıkan iki küçük çocuğun üzerine doğru gitti.
ENGELLİ ADAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çocuklar son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtulurken, yürüme engeli nedeniyle yerinden kalkamayan engelli kişi ise araç ile duvar arasında sıkıştı.
Kaza sonrası araçtan inenler, otomobili geri iterek sıkışan engelli adamı kurtardı. Yaralı adam, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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