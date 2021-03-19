Kaldırımda doğum yaptı

"KADIN KIVRANIYORDU"

O anları anlatan İbrahim Can, "Kadın kıvranıyordu, ben de ambulans çağırdım. Ambulans geldi ve doğum burada oldu, sonra gittiler. Kadının yanında kimse yoktu, sonradan gören başka bir kadın geldi yardım etti." dedi.

"GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'

Esnaf Dilara Uzunsoy da "Yabancı uyruklu bir kadın doğum hastanesine giderken burada kalmış, tek başına bağırmış, yardım istemiş. Esnaf arkadaşımızda hemen ambulansı aramış, kadın daha sonra burada doğum yapmış. Sokakta doğum yapmış kadın. Duyunca, görüntüyü izleyince ben de şaşırdım, şok oldum." diye konuştu.