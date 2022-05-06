Kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk öldü
Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 06.05.2022, 16:29
Kastamonu'da yürürken aniden yere yığılan Aziz Efe Küçükkara'yı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Küçükkara, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkara, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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