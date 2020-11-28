Kamu kurumlarını zarara uğratan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
TÜRKİYE 28.11.2020, 13:58 28.11.2020, 14:05
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24 Kasım'da Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.
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