Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor!

Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, tayinler yalnızca merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Mülakatın kaldırılmasıyla torpil tartışmalarının da önüne geçilecek.

Bunların yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak ve uygulamasını takip edecek.

Ayrıca, toplumun insan haklarına hassasiyetini artırmak için din görevlilerine de temel insan hakları eğitimi verilecek. Mülki idare amirleri ile üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları hassasiyetini artırmaya yönelik faaliyetler yapılacak.