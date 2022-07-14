Kamyon motosiklete çarptı: 1 ölü

Erzurum’da Tortum yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Tortum-Erzurum istikametinde seyreden kamyonet, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan Onur Kullebi yönetimindeki motosiklete çarptı.

Motosiklet çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.

Atlamaya çalıştılar ama kurtulamadılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motorda 2 kişinin olduğu ve kamyonu son anda görünce motordan atlamaya çalıştıkları, fakat o sırada önce orta refüje çarpıp, sonrasında kamyona çarparak metrelerce sürüklendikleri görülüyor.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralılardan Onur Kullebi, olay yerinde kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında olan arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine yoğunlaşan Tortum yolu, kaza sonrası trafiğe açıldı.