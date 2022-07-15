Kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü
Sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonda bulunan kadın ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 15.07.2022, 14:17
Niğde’nin Kömürcü köyünde dün gece saatlerinde seyir halinde olan Devrani Derebaşı (43) yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı (45) ile oğlu Hüseyin Derebaşı (5) ise hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastanede, anne ve oğlunun cenazesi morgda
Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.
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