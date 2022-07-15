Kamyon şarampole devrildi: Anne ve oğlu öldü

Niğde’nin Kömürcü köyünde dün gece saatlerinde seyir halinde olan Devrani Derebaşı (43) yönetimindeki 51 HH 660 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada Devrani Derebaşı yaralandı, eşi Sevcan Derebaşı (45) ile oğlu Hüseyin Derebaşı (5) ise hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastanede, anne ve oğlunun cenazesi morgda

Devrani Derebaşı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne ve oğlunun cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.