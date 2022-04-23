Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak'ta kömür ocağında kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
TÜRKİYE 23.04.2022, 12:17
Şırnak'ta İkizce Kömür Ocakları acar döküm sahasında Mehmet Halil Külter yönetimindeki kamyon, kömür boşaltıldığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağır yaralanan sürücü Külter ile kamyonda bulunan Hacı Acar, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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