Kamyon yandı, sürücü son anda kurtarıldı
Sebze yüklü bir kamyon, kontrolde çıkınca önce ağaca sonra su kanalına çarptı. Sürücü, kazanın etkisi ile yanmaya başlayan kamyondan son anda kurtuldu.
Bursa’da saat 07.00’de Orhangazi-İznik karayolu, Üreğil Mahallesi Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.
İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Sarıyar (41) idaresindeki sebze yüklü bir kamyon, Üreğil Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı.
Kamyon önce yol kenarındaki kavak ağaçlarına ardından sulama kanalına çarptı. Kazanın etkisi ile kamyon bir anda alev aldı.
MAHSUR KALDI
Sürücü, alev alan kamyonun içerisinde mahsur kaldı.
VATANDAŞLAR KURTARDI
Çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü kamyondan kurtardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Araçta ağır maddi hasar meydana geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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