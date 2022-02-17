Kamyonda çıkan yangın tankerden sıkılan su ile söndürüldü
İstanbul Sultangazi'de seyreden hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yoldan geçen su tankerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
TÜRKİYE 17.02.2022, 09:36 17.02.2022, 09:38
Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda seyreden hafriyat kamyonun da belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kamyonu durduran sürücü, yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki sürücüler de yardıma koştu.
Yoldan geçen su tankerinin sürücüsü de yangına kayıtsız kalmadı. Aracını yanan kamyona yanaştıran sürücü, su sıkarak yangını söndürdü.
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