Kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 06.05.2022, 10:47
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mustafa Coşkun idaresindeki kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, kamyonetteki Sultan, Ayfer, Ömer Asaf ve Sultan Ayşe Coşkun yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Coşkun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Sultan Ayşe Coşkun, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
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