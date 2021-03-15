İstanbul'un Sultangazi ilçesinde babasından gizlice kamyonetin anahtarını alan 17 yaşındaki Ali Y., 2 arkadaşıyla gezmeye çıktı.

Kamyonetle mahallede dolaşan Ali Y., dönüş yaptığı sırada kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERİ AŞTI

Kaldırıma çıkan ardından yol kenarındaki bariyerleri aşan kamyonet, gecekondunun çatısına devrildi. Bu sırada gecekonduda olan çift, büyük korku yaşadı.

Ali Y. ile kamyonette bulunan iki arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

2 kişi kendi imkanlarıyla kamyonetin içinden çıkarken Ali Y.'yi, olay yerine gelen sağlık ekipleri çıkararak ambulansa aldı. Başında kanama olan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DEPREM OLDU DİYE KAÇTIM"

Tek katlı binada yaşayan Aynur Yazıcı, "Uyuyordum ben fırladım birden. Deprem oldu dedim. Kedi ve köpeklerimi kurtardım. Eşimle ben vardık evde. Arabanın düştüğü odadaydım. Mutfak tavanı falan çökmüştü. Deprem oldu diye kaçtım böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Sürücü çocuk kötüydü. O kaldı diğerleri kaçtı." diye konuştu.

Binanın üzerine devrilen kamyonet vinç yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.