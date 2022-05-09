Kamyonet kasasında taşınan açık etlere inceleme
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yağmur duası etkinliğinde ikram edilecek etlerin kamyonetin kasasında açık şekilde taşınması tepkiye neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı.
TÜRKİYE 09.05.2022, 15:24
Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi’nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürüldü.
Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki gösterdi.
Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edildi.
Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
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