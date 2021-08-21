Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti

Kazada sürücülerin yanı sıra, otomobilde bulunan Zeynep Gezen, Sena Sude Göre, Sümeyye H.K., Dilek Ö. yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Zeynep Gezen (44) ile kızı Sena Sude Göre(18)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Zeynep Gezen ve Sena Sude Göre'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.