Kamyonun otobüse çarptı! 1 ölü 10 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı-Karasu karayolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde Y.G. yönetimindeki kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Özel halk otobüsü, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi.

1 ölü, 11 yaralı

Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.