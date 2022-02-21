Kan davası: Polis merkezi önünde çatışma çıktı

Büyükçekmece'nin Muratçeşme Mahallesi'nde 4 kişi, otomobillerle kan davalılarına ait oto galerinin bulunduğu adrese geldi.

Oto galerinin sahiplerinden biri, karşısında husumetlilerini görünce tabanca ile havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ardından ise otomobil ile gelen kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından ateş eden kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

KARŞI TARAF POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Kan davalısı oldukları ailenin Büyükçekmece'de polis merkezinin önünde olduğunu duyan karşı taraf da buraya geldi.

Karakol önünde bekleyen aileyi gören saldırganlar, aracın içinden ateş açıp, kaçtı. Şans eseri kimse yaralanmazken, kurşunlar polis merkezine de isabet etti.

SALGIRGANLAR YAKALANDI

Saldırganlar, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 4 şüphelinin, polis merkezindeki işlemleri devam ettiği öğrenildi.