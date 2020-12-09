Kanal 23'e Silahlı Saldırı

Doruk Medya Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu’nun aracına alçakça saldırı düzenledi

Cumhuriyet mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan Kanal 23 televizyonu önünde park halindeki araca motosiklet üzerinde bulunan kişilerce ateş açıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motosiklet üzerinde bulunan kişilerin önce televizyon önünden geçerek çevreyi kontrol ettikleri ve daha sonra geri dönerek ateş açıtığı görülüyor.

Kask taktıkları için yüzleri belli olmayan saldırganlar kullandıkları motosikletin plakası belli olmasın diye de plakanın olduğu bölümü bir bez parçasıyla kapattıkları da yine görüntülere yansıdı.

ÇALIŞANLAR SANŞ ESERİ KURTULDU

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde Televizyon çalışanlarının da şans eseri bu saldırıdan yara almadan kurtuldukları net bir şekilde görülüyor.

Zanlıların saldırı sonrası olay yerinden uzaklaşırken, emniyet mensupları da olay ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

Bizde Aksu TV olarak her alanda, her koşulda Milletin ve Ülkemizin menfaatine yayın yapan Kanal 23 Televizyonuna ve Genel Müdürü Yunus Evliyaoğlu'na yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz.