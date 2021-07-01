Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uluslararası denizcilik otoritelerini İstanbul'da buluşturan zirve boyunca dünya denizciliğinin kalbinin burada atacağını söyledi.

"Kanal İstanbul ile ulaşım sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, tüm dünya denizcilerini yakından ilgilendirecek Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilecek ilk köprünün temelinin hafta sonu atıldığını hatırlatarak, "Kanal İstanbul ile aslında ulaşım sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje; dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen ticari yönelimler ve gerek ülkemizin gerekse dünyanın ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir" dedi.

Mevcut trafik yüküyle Boğaz'da seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, artacak trafik nedeniyle Boğaz'ın yetersiz kalacağını, bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

"Kanal İstanbul İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak"

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul sayesinde Boğaz'daki trafik yükünün hafifleyeceğini, yaklaşık 2 güne ulaşan ve ileride çok daha artacak bekleme sürelerinin azalacağını söyledi.

Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacağını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması, toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlarıyla Kanal İstanbul'un etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile aslında ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz"