Kanala düşen aracın içindeki gençlerin cansız bedenleri kilometrelerce ötede bulundu!
Adana'da 2 gencin içinde olduğu ticari araç sulama kanalına devrildi. Aracı kontrol için suya dalan dalgıçlar, kimseyi bulamadı. Kaybolan gençlerin cansız bedenleri kilometrelerce ötede bulundu.
Seyhan'a bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki tarlaları ile ilgilenen çiftçiler, saat 07.00 sıralarında, sulama kanalında hafif ticari araç olduğunu fark etti. Çiftçilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden destek istedi.
DALGIÇLAR SUDA KİMSEYİ BULAMADI
Ön tarafı hasarlı olan aracı kontrol için suya giren dalgıç polisler, içinde kimseyi bulamadı. Sahibi Umut Samsun'a telefonla ulaşan ekipler, aracın 1 gün önce arkadaşı Süleyman Buztay'a (27) emanet olarak verildiğini öğrendi.
KİLOMETRELERCE UZAKTA BULUNDU
Buztay'a evinde ulaşamayan ekipler, kaza sonrası araçtan çıkarak, akıntıya kapılmış olabileceği ihtimali üzerine suda arama çalışması başlattı. Süleyman Buztay ile araçta yanında olduğu belirtilen Fırat Pehlivan'ın (27) cansız bedenleri, kilometrelerce uzaklıktaki suda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sudan çıkarılan 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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