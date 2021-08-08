Kanala kaçan topu almak istedi, canından oldu!
Eskişehir'de arkadaşlarıyla parkta oyun oynayan 15 yaşındaki çocuğun topu sulama kanalına düştü. Kanaldan topunu almaya çalışan çocuk, ayağının kaymasıyla suya düşerek gözden kayboldu. Çocuğun kanala düştüğünü fark eden arkadaşları durumu ekiplere bildirirken, ihbar üzerine gelen balıkadam ekibi kayıp çocuğu saatlerce suda aradı. Gece geç saatlere kadar aranan çocuğun cansız bedeni suya düştüğü alanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu.
Eskişehir Uluönder Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan 15 yaşındaki A.E.'nin topu sulama kanalına kaçtı. Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü.
ARKADAŞLARI DURUMU EKİPLERE HABER VERDİ
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. A.E.'nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü.
CANSIZ BEDENİ SAATLER SONRA BULUNDU
Suya düşme olayı sonrasında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Saatlerce A.E.'yi su içinde arayan ekipler gece saatlerinde sonuca ulaştı.
Suya düştüğü alanın yaklaşık 2 kilometre ilerisinde çocuğun cansız bedeni arama ekipleri tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Abdullah E.,'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0