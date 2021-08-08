Kanala kaçan topu almak istedi, canından oldu!

Eskişehir Uluönder Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan 15 yaşındaki A.E.'nin topu sulama kanalına kaçtı. Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü.

ARKADAŞLARI DURUMU EKİPLERE HABER VERDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. A.E.'nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü.

CANSIZ BEDENİ SAATLER SONRA BULUNDU

Suya düşme olayı sonrasında Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Saatlerce A.E.'yi su içinde arayan ekipler gece saatlerinde sonuca ulaştı.