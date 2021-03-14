Kanalizasyona düşen otomobil bir işçinin ölümüne sebep oldu
Kayseri'de patlayan kanalizasyonu onarmak için açılan çukurda çalışan işçilerin üzerine kontrolden çıkan otomobil düştü. Kaza sırasında çukuru kapatmak için çalışan işçilerden 56 yaşındaki Ahmet Baykan hayatını kaybederken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda saat 20.00 sıralarındameydana gelen olayda, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekiplerinin, patlayan kanalizasyonu onarmak için açtıkları çukurda çalıştıkları sırada, kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı 38 GR 845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, çukura düştü.
SÜRÜCÜ KAÇTI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin düştüğü çukurda sıkışan KASKİ çalışanı Ahmet Baykan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Ahmet Baykan'ın cansız bedeni itfaiye tarafından çukurdan çıkarılmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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