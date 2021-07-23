Kanlar içindeki adamı komşuları fark etti! Belediye aşçısı, apartmanın terasında ölü bulundu
Bolu'da bir apartmanın teras katındaki kanı gören vatandaşlar, şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir adamın cansız bedenine ulaştı. Belediye aşevinde çalıştığı öğrenilen aşçının ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Aşçının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çıkınlar mahallesi İkmal sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar apartmanın girişindeki terasta kanlar içinde hareketsiz yatan birisinin olduğunu fark etti.
EKİPLERE İHBAR VERİLDİ
Terasa inen vatandaşlar yerde yatan kişinin apartmanın son katında yaşayan komşuları Dursun Gülen olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bolu Belediyesi'nde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülen'in durumunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Apartmanın çatı kısmındaki oluğu tamir etmek istediği sırada düştüğü tahmin edilen Gülen cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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