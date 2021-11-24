Kanser tedavisi gören öğretmene duygulandıran sürpriz

Aksaray’da, Abdülhamid Fen Lisesi’nde görev yapan öğretmen Tolga Topçu (47), 1 yıl önce kolon kanserine yakalandı.

Matematik öğretmeni olan Topçu, kanser tedavisi nedeni ile 1 yıl boyunca okula gidemedi.

Aksaray Belediyesi Başkanı Evren Dinçer, Öğretmenler Günü'nde okul yönetimiyle temasa geçip Tolga öğretmene sürpriz bir ziyaret organizasyonu hazırladı.

ÖĞRENCİLER EVE GÖTÜRÜLDÜ

Tolga öğretmenin öğrencileri, belediye otobüsüyle okuldan alınıp eve götürüldü.

Önce belediye ve okul yönetiminden oluşan heyet Tolga öğretmenin evinin kapısını çaldı. Kendisi de öğretmen olan eşi Hatice Topçu kapıyı açınca şaşkınlık yaşadı.

“DERSLERİNİZE İYİ ÇALIŞIN DOKTOR OLUN”

Balkondan öğrencilerine seslenen Tolga Topçu, ''Hepinizle gurur duyuyorum. Derslerinize iyi çalışın doktor olun beni iyileştirin. Benim için çok büyük moral oldu. Belediye Başkanına ve öğrencilerime bu güzel sürpriz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde iyileşerek aranıza döneceğim.'' dedi.