Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.
TÜRKİYE 13.10.2020, 21:15
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.
#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 13, 2020
Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde ???????????? pic.twitter.com/XXD3KY7946
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