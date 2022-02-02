Kapalı köy yollarını asılsız ihbarlarla açtırıyorlar

Erzincan genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında özellikle kırsal kesimlerde sağlık ekipleri, hastaya ulaşımda zor anlar yaşıyor…

Bazı vatandaşlar ise köy ve mahalle yollarının açılması için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız hasta ihbarında bulunuyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayanlar “Acil hastam var, köy yolu kapalı, bize yardım edin” diyerek sağlık çalışanlarını harekete geçiriyor.

YOLLAR AÇILDIKTAN SONRA İHBARIN ASILSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

İhbarlar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, özellikle yüksek rakımlı ve kırsal kesimlerde kapalı köy yollarını aşıp hastaya ulaşmak için İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerinden yardım alıyor.

Zaman zaman uzun mesafeleri yürümek zorunda kalan sağlık ekipleri, hasta olmadığını ve ihbarın asılsız olduğunu görünce geri dönmek zorunda kalıyor.

Konu ile ilgili konuşan Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, zorlu kış şartlarında çalışmalarına aralıksız devam eden sağlık çalışanlarının ve zamanla mücadele eden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin vatandaşlar tarafından gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi.

“GEREKSİZ ÇAĞRILARLA 112’Yİ MEŞGUL ETMEYİN”

Hirik, “Zorlu kış şartlarında sağlık personelimiz aralıksız mücadelelerine devam ediyor. Yani sahadaki 112, UMKE, aşı ve filyasyon ekiplerimizle gelen çağrıları değerlendirerek en etkili sağlık hizmetini sunmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Ancak bazen asılsız ihbarlarla karşılaşmamız mümkün olabiliyor. Vatandaşlarımızın köy yollarını açtırmak için hasta ya da hastalık varmış gibi semptomlarla bizi aradıkları çok oluyor. Biz gelen her çağrıyı hassasiyetle 112 çağrı merkezimizde değerlendirerek, süzgeçten geçirerek bakıyoruz. Gerçekten acil hastamıza çok etkin bir şekilde, en kısa sürede ulaşarak gerekli olan tıbbi tedavilerini yapıyoruz. Ancak vatandaşlarımızdan isteğimiz gereksiz çağrılarla 112’yi meşgul etmemeleri… Biz her zaman, ihtiyaç olduğu zaman sahadayız ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.