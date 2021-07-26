Kapısı açık minibüsten düştü...
Dengesini kaybederek açık halde olan orta kapıdan düşen kadın yolcu, hastanelik oldu.
TÜRKİYE 26.07.2021, 12:34
Bilecik’te sokak üzerinde seyir halinde bulunan Sebahattin Y. (51) idaresindeki özel halk minibüsü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü önüne geldiği esnada yolculardan Şöhret K., otomatik orta kapının açık olasından dolayı araçtan düştü.
YARALI KURTULDU
Yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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