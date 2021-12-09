Kar engelinden evde doğum yaptı
Van'da gece doğum sancıları başlayan Şahnaz Taşar için bölgeye sevk edilen sağlıkçılar, kar nedeniyle mahalleye gidemedi. UMKE ekipleri eve 6 saatte ulaşırken, kadın ekipler gelemeden doğum yaptı.
TÜRKİYE 09.12.2021, 16:36 09.12.2021, 18:07
Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nde, gece saatlerinde Şahnaz Taşar'ın doğum sancıları başladı. Taşar'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Van'dan yola çıkan sağlıkçılar, kardan dolayı ilerleyemeyince devreye giren UMKE ekipleri, hastaya yaklaşık 6 saat sonra ulaştı.
Mahir bebek ekipler gelmeden dünyaya geldi
Ekipler, mahalleye vardığında doğumun gerçekleştiği tespit edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi evinde yaptığı Şahnaz Taşar ile erkek bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebeklerine "Mahir" ismini veren Taşar ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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