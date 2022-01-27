Kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu
Mersin'in Gülnar ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu.
TÜRKİYE 27.01.2022, 16:05
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardıçpınar Mahallesi Alıçözü mevkisinde konargöçer bir aileye ait ağılın çatısının çöktüğü ihbarı üzerine, bölgeye Gülnar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, ağıldaki 21 küçükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.
Ağılın onarılması için çalışma başlatıldı.
Bu arada, aileye gıda kolisi ve kumanya desteğinde bulunuldu.
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