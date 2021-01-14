Kar ve tipi geçit vermedi!
Kar ve tipi aniden bastırdı araçlar yollarda mahsur kaldı.
TÜRKİYE 14.01.2021, 14:37
Hasretle beklen görüntüler gelmeye başladı ama çilesi de beraberinde geldi.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sivas, Ankara karayolunda bir tır kaza yapıtı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.
Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sürücüler uzun süre kurtarılmayı bekledi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol tekrardan trafiğe açıldı.
Ülkenin doğusu adeta kara teslim oldu. Birçok yol ulaşıma kapandı çok sayıda araç mahsur kaldı.
Ekipler yolları açmak için saatlerce uğraş verdi.
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