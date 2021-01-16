Kar yağışı birçok kentte etkisini gösterdi!
Yurdun büyük bölümünde birkaç gündür süren yağışlı hava kara dönüştü.
TÜRKİYE 16.01.2021, 16:12
Yurdun büyük bölümünde birkaç gündür süren yağışlı hava kara dönüştü.
Sokak ve caddeler beyaza bürünürken, ekipler kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.
Batı kesimlerde karın kalınlığı 10 cm’leri bulurken, doğu da 1 metreye kadar ulaştı.
Birçok köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Öte yandan, bazı karayollarında ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişlerine izin verilmedi
Kent merkezlerinde ise sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlarını çıkarmaya çalışan bazı sürücüler, kara saplanırken, araçlar çevredekileri yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı
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