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Kar yağışını izlemek için tepeye çıkmıştı, sonrasında olanlar oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışını izlemek için eşiyle birlikte 1200 metre rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıkan Feyyaz Yılmaz (37), uçurumun kenarında tuvaletini yaparken dengesini kaybederek 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

TÜRKİYE 16.12.2021, 09:54
Kar yağışını izlemek için tepeye çıkmıştı, sonrasında olanlar oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışını izlemek için eşiyle birlikte 1200 metre rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıkan Feyyaz Yılmaz (37), uçurumun kenarında tuvaletini yaparken dengesini kaybederek 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yaralı olarak kurtarılan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

EĞLENCE KABUSA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 03.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi, Boğazova Bölgesi'nde meydana geldi. Özel Halk Otobüs şoförü olarak çalışan Feyyaz Yılmaz ve eşi Duygu Yılmaz, İnegöl'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışını izlemek ve eğlenmek için 1200 rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıktı. Çift, burada bir süre içki içerek eğlenirken iddiaya göre Feyyaz Yılmaz tuvaletini yapmak için eşinin yanından ayrıldı. Uçurumun kenarına yaklaşan Feyyaz Yılmaz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören Duygu Yılmaz durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

200 METRE AŞAIĞIDA YARALI HALDE BULUNDU

Bölgede çalışma başlatan ekipler dağlık ve çalılık uçurumda arama yaptı. Feyyaz Yılmaz yaklaşık 1 saat sonra 200 metre aşağıda yaralı olarak bulundu. Bölgenin uçurum olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yaralı Feyyaz Yılmaz'ı sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

"BENİ KARIMA KAVUŞTURDUNUZ"

Feyyaz Yılmaz, "Allah sizden razı olsun, beni karıma kavuşturdunuz" diyerek kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

#Kar yağışı
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