Karabağ savaşı şehitlerine vefa

Vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitler, unutulmadı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Şuşa Valiliği şehitleri anmak, milletin desteğini göstermek ve onları onurlandırmak için etkinlik düzenledi.

"Benim Atam Bir Kahraman" etkinliği çerçevesinde şehit yakınları Şuşa'ya götürüldü.

Aileleri Şuşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel temsilcisi Aydın Kerimov karşıladı. Yukarı Gövher Ağa Mescidi'nde şehitler için dua edildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Türk eğilmez, yenilmez"

Sanatçılar Alim Kasımov ve Zülfiye Hanbabayeva, şehitler için "Karabağ'ın Maralı" adlı türküyü seslendirdi.

12 Temmuz 2020 tarihinde Tovuz'da şehit düşen oğlu Tümgeneral Polat Haşimov'un annesi Samaye Haşimova'nın yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.

''Kartal yuvasından ancak kartal çıkar" dedi ve ekledi:

“Biz Azerbaycanlıyız, biz Azerbaycanlı olmakla beraber biz hepimiz Türküz. Sağ olsun Azerbaycan, sağolsun Türkiye. Türk eğilmez. Eğilse de sınmaz. Sağ olsun Türk halkı sağ olsun Azerbaycan halkı.''