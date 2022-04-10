Karabük'te bir halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı
Karabük'te seyir halindeki şehir içi halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
TÜRKİYE 10.04.2022, 18:32
Karabük'ün Aydınlıkevler Mahallesi 504. Cadde’de seyir halinde olan Taner B. idaresindeki 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Taner B., durumu fark edince otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
Evlerden hortum çekildi
Bu sırada yolun kenarındaki evlerden hortum çeken vatandaşlar, otobüsten yükselen dumanlara su sıkarak müdahale etti.
Otobüste büyük hasar oluştu
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otobüsün motor kısmında büyük maddi hasar oluştu.
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