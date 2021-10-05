Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 05.10.2021, 18:11
Karabük-Bartın kara yolunda Halim Ü. yönetimindeki otomobil, Soğuksu mevkiinde, Cafer T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Özgür T., Feride Ü., Gülay P. ve Canberk Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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