Karabük’te izinsiz girdikleri ormanda araçları yandı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Gökbel köyü yolu üzerinde Emre Erakman, Erol Şafak, Mehmet Yılmaz Çorakoğlu, Arif Dağ ve Emir Galip Öztopçu, gölde yüzmek için orman yolunu kullandı.

5 arkadaşın bulunduğu otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtakiler kendilerini son anda dışarı atarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İZİNSİZ GİRDİKLERİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Kısa sürede tüm aracı saran alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Karabük Valiliği’nin 1 Eylül tarihine kadar girişlerini yasakladığı ormana, izinsiz giren 5 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.