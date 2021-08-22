Karadeniz'deki büyük doğalgaz keşfinin yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de 'Fatih' sondaj gemisinin Zonguldak açıklarında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde, 320 milyar metreküp doğalgaz keşfini açıkladı.

KARADENİZ'DEKİ EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİ

Karadeniz'deki en büyük doğalgaz keşfi olmasının yanı sıra, 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçti.

Ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti.

KEŞFİN YIL DÖNÜMÜNDE 540 MİLYAR METREKÜP REZERVE ÇIKTI

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarda, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ek keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran'da Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Amasra- 1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfini açıkladı. Karadeniz'de yapılan çalışmalarda toplam doğal gaz rezervi, 540 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'deki ilk keşfin yıl dönümü olan 21 Ağustos'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

ÇIKARILAN DOĞALGAZ, FİLYOS'TA RAFİNE EDİLECEK

Karadeniz doğalgazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda ise TPAO'nun çalışmaları devam ediyor. 2023 yılında karaya çıkarılması hedeflenen doğalgaz için rafineri ve tesis kurma çalışmaları süren Filyos, milli sondaj gemileri 'Kanuni' ve 'Fatih'in karadaki merkezi oldu. Limandaki 960 dönümlük alan, TPAO'ya tahsis edildi. Doğal gazın karaya çıkarılması çalışmalarında ise 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.