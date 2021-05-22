Karakoldan dönen kadına kurşun yağdırdı!

Nermin U., uzaklaştırma kararı sonrası eve dönüş yolunda eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. İki çocuk annesi kadın ağır yaralandı.

TÜRKİYE 22.05.2021, 12:14 22.05.2021, 13:56

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Nermin U., kendisini evinin önünde bekleyen eski eşi Mahir A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

Nermin U., göğsüne kurşun isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığılırken, Mahir A. yanına gelerek iki kez daha ateş etti.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Bu sırada yoldan geçen bir kişi, saldırgana engel olmak istedi. Bu kez kendisini engellemeye çalışan vatandaşa ateş eden Mahir A.'nın tabancasından çıkan kurşun park halindeki bir otomobile isabet etti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, yerde kanlar içinde yatan Nermin U.'nun ilk yardımına mahalleli koştu.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada caddeden geçen bir hemşire ile saldırıya engel olmak isteyen vatandaş ambulans gelene kadar kanamasını durdurmaya çalıştı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Nermin U., ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddi olan Nermin U.'nun ameliyata alındığı belirtildi.

Beyoğlu nda eski eşinin saldırısına uğradı: Ağır yaralandı #1

KORUMA KARARI İÇİN POLİSE GİTTİ

Yaklaşık 4 yıl önce boşandığı Mahir A. tarafından uzun süredir rahatsız edildiği iddia edilen Nermin U.'nun, olay sırasında, eski eşine karşı koruma kararı aldırmak amacıyla gittiği polis merkezinden döndüğü öğrenildi.

Cadde üzerinde market işleten Musa Peçe, "Olay anında bir mermi sesi geldi. Biz de tam marketin kapısının önünde duruyorduk. O sırada bakınca, bir hanımefendiye sıktığını gördük. Eşiymiş onun. 3 el silah sesi duyduk. Orada bir beyefendi daha vardı. Müdahale etmek istedi, ona da ateş etti. Bir mermi araca geldi. Biz müdahale etmek istedik. Buradan koşarak uzaklaştı. Bir kere ateş etti, kadın düştü sonra iki kere daha ateş etti. 3 mermi isabet etti. Zaten yanına gittim ben. Komşular da geldi. Biz müdahale edemeyiz dedik. Ambulansı aradı. O sıra ambulans geldi. İlk müdahaleyi kadın bir hemşire yaptı. Tampon yaptı. Ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü" dedi.

Beyoğlu nda eski eşinin saldırısına uğradı: Ağır yaralandı #2

"'KURTALAMAYACAĞIM ONDAN' DEYİP HELALLİK İSTEMİŞTİ"

Nermin U.'nun eski komşusu Saliha Palalı, saldırganın uzun süredir eski eşini rahatsız ettiğini belirterek "Bizim binayı yaktı bir gün, hiç unutmuyorum. Korkuluklarımızı yaktı. Vurulan eşi dedi ki; 'muhakkak benim eşim yakmıştır' hakikaten de o yaktı. Biz alt katında oturuyorduk, tartışmaları hep duyuyorduk. Bayramın son günü, vurulan kadınla karşılaştım, çok iyi konuştu benimle, boncukçu dükkanı var oraya gidiyordu. 'Benimki de geziniyor buralarda' dedi. 'Kurtulamayacağım ondan' dedi. 'Ya o beni öldürecek ya ben onu' dedi. Benden helallik aldı. 'Hakkınızı helal edin' dedi bana. Öğrendiğim kadarıyla bugün karakolda ifadeye gitmiş. Herhalde onu takip etmiş. Burada hemen silahını çıkarıyor, vuruyor. Uzaklaştırma çok alıyordu ama bir gün sonra kapıya geliyordu. Kadıncağız bir şey yapamıyordu senelerdir. Allah şifasını versin. İki evladı var onlara bağışlasın. Şu an arkadaşıyla görüştüm. Bilinci yerindeymiş, ameliyat devam ediyormuş." diye konuştu.

#İstanbul #Beyoğlu #Kadın #şiddet #Yaralama #asayiş
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