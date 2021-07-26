Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 26.07.2021, 17:45
Yeni Mahalle 308. Sokak'taki düğün salonu önünde karşılaşan Yunus Pınar ve A.C. ile O.K ve H.İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.K, yanındaki bıçakla Pınar ve A.C'yi yaraladı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili O.K. ve H.İ.T. gözaltına alındı.
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