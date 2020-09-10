Karantina kurallarına uymayanlar buralara yerleştirilecek!

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma saatleri yeniden belirlendi

İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları 11.00-16.00 saatleriyle sınırlandırıldı.

Bahse konu yaş grubundaki vatandaşların 11.00'den önce ve akşam 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

İl genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısı en fazla 7 kişi ile sınırlandırıldı.

Restoran, kafe ve tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, karantina kurallarına uymayan vatandaşların KYK yurtlarında karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Çiçek, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden Covid-19 hastalarının kalan karantina sürelerini yurtlarda geçireceğini bildirdi.

Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık için kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararı açıklayan Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağını duyurdu. Vali Atay, kaldıkları sürede masrafların bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşları uyardı. Atay, sosyal medya paylaşımında, "İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara yerleştirileceğini açıkladı.

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında, "Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesini kullandı.