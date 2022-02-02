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Karantinadaki eşini öldüren şahıs ve annesi tutuklandı

Korona olan Gülbahar Kaya evinde karantinadayken, uzaklaştırma cezası dolan eşi Baki Kaya tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya tutuklandı.

TÜRKİYE 02.02.2022, 19:29 02.02.2022, 19:36
Karantinadaki eşini öldüren şahıs ve annesi tutuklandı

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Yaşar Doğu Mahallesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında Baki Kaya (44) isimli şahıs, eşi Gülbahar Kaya’yı 10 yerinden bıçakladı.

Baki Kaya olay yerinden kaçarken, Gülbahar Kaya ağır yaralı olarak kanlar içinde kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülbahar Kaya'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Baki Kaya ile annesi Zahide Kaya, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Baki Kaya’nın, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldığı, cezanın sona ermesinden bir gün sonra, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan eşi Gülbahar Kaya’nın yaşadığı eve gidip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

“GELİNİM KENDİNİ ÖLDÜRTTÜ OĞLUMA”

Baki Kaya ve ona yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere polis otosuna bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere Zahide Kaya, “Ben katil değilim. Oğluma da yardım etmedim. Gelinim kendini öldürttü oğluma.” dedi.

“BIÇAĞI İÇİNDE DE HAREKET ETTİRMİŞ”

Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“14 Ocak 2022 tarihinde müvekkilim Gülbahar Kaya, eşine karşı boşanma davası açtı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi, kararın bittiği günün bir gün sonrasında müvekkilimin evine giderek 10 bıçak darbesi savurmuş, hastaneye kaldırılırken de yolda hayatını kaybetmiştir. Aldığı bıçak darbeleri çok derin, iç organlarının parçalanması için bıçağı içinde de hareket ettirmiş.

“DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDU”

Müvekkilim sürekli eşinin dayağına, küfür ve hakaretlerine maruz kaldığı için daha önce de defalarca şikayetçi olmuştur. Ancak aile birliğinin bozulmaması, çocukların da menfaati için, aile büyüklerinin de araya girmesiyle bu şikayetlerinden vazgeçmiştir. 31 Aralık 2021 ile 31 Ocak 2022 arasında alınan uzaklaştırma kararının sonrasında eşi bu menfur cinayeti işlemiştir.

“COVİD OLDUĞU İÇİN KARAKOLA TELEFON AÇTI, UZAKLAŞTIRMANIN UZATILMASINI İSTEDİ”

Müvekkilim Covid olması sebebiyle şikayetlerini karakola telefon açarak bildirmiştir. Uzaklaştırılmasının uzatılmasını talep etmiştir. Ancak karakoldan kendisine oraya giderek imza atması söylenmiş, hastalığı sebebiyle de oraya gitme imkanı olmamıştır. Polisler de gelip imzasını almamışlar. Biz de eşi eğer kapıyı zorlarsa bize aramasını söyledik.

“OĞLUNUN ELİNE BIÇAĞI VERMİŞ”

Cinayetin işlendiği gün de bizi arayıp eşinin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Olay günü kayınvalidesi, ki aynı zamanda halası oluyor, saat 15.00 sularında kapısını çalmış ve torunlarını görmek istediğini söylemiş. Kapıyı açtıktan sonra katil zanlısı da annesinin arkasından gelip, kapıyı zorlayarak içeri girmiştir. Müvekkilimiz ise çocuklarının anlatımına göre kayınvalidesi Zahide Kaya oğlunun eline bıçağı vermiş ve oğlu da bu cinayeti işlemiştir.”

Avukat Ayrancı, şüphelinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi.

#Korona #Gülbahar Kaya #karantina #şahıs
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