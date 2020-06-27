Karantinadan kaçtı, telefon uygulamasından kaçamadı
Isparta’da karantina kurallarına uymayan bir kişi polis tarafından yakalandı. Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulamasına bakılarak evinden çıktığı tespit edilen kişiye 3 bin 150 lira ceza verildi.
TÜRKİYE 27.06.2020, 11:44
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Koronavirüs testi pozitif çıktı, karantina uygulandı. Evinden gizlice dışarı çıkan hasta, sağlık ekiplerinin takibinden kaçamadı.
Isparta’da bir kişi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurdu. Semptomları koronavirüsü işaret edince test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı,14 gün evinde izole edildi.
Karantinanın son iki gününde dışarı çıkan kişiyi sağlık ekipleri fark etti. “Hayat Eve Sığar“ programından yeri tespit edilen kişinin bilgileri polis ekiplerine verildi.
Polisin takibe aldığı hasta, yakalandı. Hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Koronavirüs hastasına, karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
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