Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı
Eskişehir’de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken D.D, otomobiliyle drift yaparken bekçiler tarafından yakalandı.
TÜRKİYE 16.10.2020, 11:08 16.10.2020, 11:10
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Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Sazova Mahallesi’ndeki yeni Eskişehirspor Stadyumu'nun otoparkında otomobille drift yapıldığını tespit etti.
Cep telefonu kamerasıyla drift anları kaydedilirken, polis ekiplerince 'şok' uygulama yapıldı. Drift yapan D.D., suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucu D.D.’nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.D.’ye, karantina sürecinde evinde olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira, otomobille drift yaptığı için ise 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira idari para cezası kesildi. D.D.’nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, araç da 2 ay trafikten menedildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.
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